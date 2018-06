Óscar Tabárez habló en conferencia de prensa tras la victoria ante Egipto y se mostró satisfecho por cómo Uruguay siempre buscó la victoria.

Tabárez dijo que el triunfo contra Egipto da tranquilidad y que “por suerte, como siempre pasa en el fútbol”, se cayó la estadística de que la celeste no pudiera ganar en los debuts por Copas del Mundo desde 1974.

Sobre lo que viene, dijo: “pretendemos basarnos en lo que da el equipo, en la mentalización de ellos -más allá de lo que uno les puede decir- para ganar partidos en esta serie, que significa pasar a la siguiente fase”.

También se refirió a que Uruguay marcara un nuevo gol de pelota quieta, y dijo que “se trabaja para eso, y se les hace ver” la importancia que tienen. Agregó que Egipto también trabaja bien las pelotas quietas, sobre todo en su zona defensiva, y halagó el trabajo del número 6, Ahmed Hegazy, que “despejó muchas pelotas y no pudimos superarlo”.

Además, dijo que en la previa del partido encontraron la foto del gol de Diego Godín contra Italia en la Copa del Mundo de 2014 y comentó: “si se ve el gol de hoy, tiene parecidos con ese”. Destacó que en dicha jugada, José María Giménez saltó más alto que cualquier rival y dijo que “eso es capacidad, entrenamiento y determinación”.

“A veces van adentro y a veces, no pero la realidad es que ganamos por esa jugada, buscando el gol permanentemente. Los caminos al gol son infinitos y todos son válidos si están dentro del reglamento. Me tiene muy satisfecho la actitud que tuvo el equipo y cómo buscó el partido”, añadió el entrenador.

Consultado sobre los motivos de la falta de puntería de Luis Suárez, dijo que no podía especular al respecto, y que le ha visto a Messi, Pelé y Maradona jugar partidos en los que no rindieran a su nivel. “No es un pecado”, comentó.

“Luis Suarez, jugando como usted dice, tuvo tres o cuatro oportunidades, el arquero le sacó por mérito suyo dos pelotas. Son cosas que pasan, es la historia de los goleadores, las famosas rachas: a veces entran todas y a veces, lo contrario. No hay nada nuevo ni nada que me preocupe demasiado, mientras Suarez no deje de intentar y jugar sabemos cuál su potencialidad y nos tiene tranquilos”, dijo Tabárez.