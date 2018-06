“Me sorprendió el bajo nivel que tuvo el equipo en el primer tiempo”

Tras el partido, Oscar Tabárez habló en conferencia de prensa y dijo que se preocupó durante el primer tiempo porque el equipo no encontraba la manera de generarle problemas a Arabia.

En conferencia de prensa, Tabárez dijo que en la cancha “había un calor casi insoportable” pero que los cambios que realizó fueron por fundamentos tácticos. “El primer tiempo me preocupó mucho porque pasaban los minutos y no encontrábamos la manera de jugar en cancha rival y crearle problemas defensivos a Arabia, y no insistimos con lo que estaba dando resultado, los pases largos”, comentó.

El entrenador dijo que Uruguay no pudo concretar las chances que tuvo y Arabia podía ser una amenaza con sus laterales a través de centros al área en cualquier momento del partido.

“Conseguimos el resultado, la clasificación, que es lo único que nos podía complicar. Todo lo demás no sé si tiene solución pero se puede trabajar sobre ello. Además, tenemos la oportunidad de jugar contra el otro equipo clasificado de la serie, con su público, que va a ser una fiesta y a nosotros nos puede servir como una prueba importantísima para ver mejorías en el equipo”, agregó.

También dijo que le sorprendió “el bajo nivel que tuvo el equipo en el primer tiempo”, lo comparó con cómo se ha jugado en otros momentos y dijo: “estuvimos muy lejos de nuestro nivel normal”. Mencionó, a su vez, que había felicitado a Juan Antonio Pizzi, entrenador de Arabia Saudita, por la actuación del equipo.

Tabárez mencionó que nunca creyeron que Arabia Saudita iba a ser un rival sencillo. “Este es el nivel del Mundial, no solo en este grupo sino en todos los demás. La paridad es el rasgo distintivo de todos los partidos”, comentó.

Sobre el final, el entrenador se refirió a la actuación de Luis Suárez, el autor del gol. “Lo vi en una versión -y no le regalo nada en mi juicio- mejor que el anterior partido, sobre todo en su expresión física, lo que combatió, lo que luchó por la pelota, lo que defendió, lo que trabajo para el equipo en la recuperación del balón. Él es así, tiene esa generosidad, tiene otras características que son conocidas, lo ha mostrado en su experiencia europea. Siempre con lo mismo, con su carácter pero con gran sentido de responsabilidad asumiendo la presión con la que convive permanentemente, y eso le da un rasgo distintivo. Puede ser que algún partido no juegue tan bien pero tiene un potencial que siempre alberga la esperanza de que puede aportarle mucho al equipo”, dijo Tabárez.