Este miércoles Suárez cumplirá 100 partidos con Uruguay

Con medio centenar de goles, una mano inolvidable y una mordida en su historial, Luis Suárez disputará ante Arabia Saudita su partido 100 con Uruguay.

Si en Barcelona encontró su lugar en el mundo como compañero de Lionel Messi, en la Celeste 'Luisito' tocó el cielo y bajó al infierno con la misma facilidad.

De cabeza, de volea, con sutilezas y de formas inimaginables Suárez acumula 51 tantos en 99 partidos -incluyendo amistosos- con la selección. El 'cumple 100' será en una Copa del Mundo y ante Arabia, que fue goleado por Rusia 5-0 en el arranque del Grupo A.

En el debut uruguayo, el atacante masticó bronca por perderse una mano a mano con el golero de Egipto, pero el defensor José María Giménez sacó la cara por el equipo metiendo de cabeza un agónico tanto que sirvió para arrancar el torneo con victoria.

"A la pregunta de qué le pasó a Suárez, que no jugó bien... no lo sé. No puedo especular. Aparte, en partidos que no tuvieron su nivel vi a Pelé, a Maradona y a muchas glorias. No es un pecado", comentó el entrenador Óscar Tabárez tras el partido.

El miércoles ante una Arabia dirigida por el argentino nacionalizado español Juan Antonio Pizzi el delantero buscará enderezar la puntería y sumar tres copas del mundo con goles.

Un grito de campeón en la Copa América Argentina-2011 y ser el máximo anotador de la selección uruguaya son sus grandes hitos.

¿Héroe o villano?

En Sudáfrica-2010, el 'Pistolero', que dedica cada uno de sus goles a su esposa y sus dos hijos, metió la mano y armó lio. En el último minuto reglamentario del partido de cuartos de final entre Ghana y Uruguay, Suárez frenó con la mano un gol cantado del rival y salió expulsado sin protestar.

Pero su caminata al túnel se frenó cuando el jugador africano falló la pena máxima, el choque siguió y Uruguay en los penales consiguió su pasaje a semifinales dejando por el camino al único africano que seguía con vida en la Copa de ese continente.

Para todo África, el delantero pasará a la historia como un ladrón, para Uruguay como el hombre que con su 'picardía' le permitió volver a una semifinal de Mundial tras cuatro décadas de ostracismo y desencanto.

"Ser expulsado en un Mundial es difícil, es un momento complicado, pero de la forma en que fui expulsado hoy, la verdad es que vale la pena", dijo al finalizar el choque.

Y recordando al argentino Diego Maradona lanzó: "la mano de Dios la tengo yo ahora".

La penitencia fue no jugar la semifinal.

Sin excusas

Si en Sudáfrica ingresó a la lista de 'malos' del fútbol, en Brasil dio un paso más hacia el escarnio mundial.

Una mordida al italiano Giorgio Chiellini en la primera fase lo llevó a tocar fondo al ser expulsado del Mundial.

El castigo: nueve partidos de suspensión con la selección uruguaya y cuatro meses excluido del fútbol.

Burlas en las redes sociales, el rechazo de hinchas de todo el mundo pusieron al jugador al borde del abismo. Pero el Barcelona, sus goles y una hinchada uruguaya incondicional con su ídolo fueron su contención.

Cuatro años después vuelven a subir las pulsaciones, el mundo del fútbol sigue al detalle cada uno de sus movimientos, sus protestas y sus caídas.

Su entrenador asegura que Luis "ha madurado mucho" y su compañero Guillermo Varela aseveró el domingo que Luis "está tranquilo".

Sólo falta el gol 52.

AFP