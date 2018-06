Argentina, cuatro años de finales perdidas, corrupción y retiradas en falso

Tres finales consecutivas perdidas, escándalos, la muerte de Julio Grondona, una retirada en falso... Los problemas de Argentina en Rusia-2018 no han surgido de la nada, son la conclusión de cuatro años a la deriva que ni el talento de Lionel Messi pueden ocultar.

Brasil-2014, el principio del fin

Argentina llegó a la final del Mundial de Brasil-2014 liderada por Lionel Messi, posteriormente elegido mejor jugador del campeonato. La ilusión por ganar el título 28 años después del último, en México-1986, era máxima: Messi podía igualar a Diego Maradona y Argentina recuperar el cetro del fútbol mundial. Pero un gol del alemán Mario Götze en la prórroga tornó el sueño en pesadilla. Desde entonces, aún no ha podido despertarse.

Adiós a Grondona, hola a los problemas institucionales

El 30 de julio de 2014 falleció Julio Grondona, la máxima autoridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una de las personalidades más influyentes del balompié sudamericano. Presidente de la AFA desde 1979, también ocupaba una vicepresidencia de la FIFA al lado de Joseph Blatter. Con su muerte, el organismo entró en una profundad crisis, con numerosas batallas internas y una enorme inestabilidad.

El FifaGate salpica a Argentina

El 28 de mayo de 2015, el escándalo de la FIFA llegó a Argentina: la justicia estadounidense pidió la extradición de tres empresarios de este país, entre ellos Alejandro Burzaco, cercano a Grondona y director de la empresa de márketing deportivo Torneos y Competencias. Más tarde se conoció que su sociedad participó en el pago de millones de dólares en sobornos a varios responsables de la Conmebol.

El 23 de junio de 2016, el nuevo presidente de la AFA, Luis Segura, y otros seis dirigentes de la federación junto a tres miembros del gobierno argentino fueron llevados a la justicia por una investigación sobre la atribución de derechos de retransmisión de los partidos de fútbol, "Fútbol para todos", a cargo del gobierno.

"Qué desastre son los de AFA por dios!!!!", publicó Messi poco después en su cuenta de Instagram. "Me gustaría que la AFA sea lo que necesita la selección argentina, que es una potencia mundial que necesita tener lo mejor (...) Llega el momento que hay que cambiar y hacer las cosas bien", dijo sobre el organismo, que incluso fue intervenido por la FIFA.

Tres seguidas

Tras perder la final en Brasil-2014, Argentina se plantó en la final de la Copa América de Chile-2015 con la intención de levantar un título que se le resiste desde Ecuador-1993. Pero, volvió a caer, en esta ocasión ante los locales, en los penales (0-0, 1-4). Solo Messi consiguió anotar su lanzamiento. La Roja de Sudamérica levantó el primer trofeo de su historia... con Jorge Sampaoli como entrenador.

Apenas unos meses después, se les presentó otra ocasión en la Copa América Centenario. De nuevo, en la final, Chile. Y de nuevo derrota en los penales (0-0, 2-4). Messi dijo basta.

Un adiós que no fue

"Ya está. Se terminó para mí la selección. Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo", comentó abatido tras la final Messi, que anunciaba así su retirada de la selección luego de errar su penal en la tanda ante Chile.

Apenas unas semanas después, "La Pulga" dio marcha atrás en su decisión.

"Veo que hay muchos problemas en el fútbol argentino y no pretendo crear uno más. No quiero causar ningún daño, siempre pretendí todo lo contrario, ayudar en todo lo que pude. Hay que arreglar muchas cosas de nuestro fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde dentro y no criticando desde fuera. Me pasaron muchas cosas por la cabeza el día de la última final y pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta", señaló en un comunicado tras el adiós de Gerardo Martino como entrenador y la confirmación de Edgardo Bauza como su sustituto.

Llega Sampaoli... pero no los resultados

El 28 de abril de 2017 Jorge Sampaoli tomó las riendas de la Albiceleste casi como un salvador. Con el título de la Copa América con Chile como su mejor aval, el entonces DT del Sevilla sucedió a Bauza con el objetivo de clasificar a Argentina para Rusia-2018, cuyo pase estaba en duda por los malos resultados de las eliminatorias.

La Albiceleste necesitó de una gesta histórica de Lionel Messi en la última fecha ante Ecuador en Quito, con tripleta incluida, para estar en la Copa del Mundo.

Pero ni el juego ni los resultados eran los esperados. Nigeria venció a los sudamericanos 4-2 en un amistoso a fines de 2017 y España, el 27 de marzo de 2018, le endosó una goleada 6-1 que hizo saltar todas las alarmas... aunque Messi no jugó.

Rusia-2018: ¿Crónica de una muerte anunciada?

A pesar de todo, Argentina aterrizó en Rusia con la vitola de favorita tras una preparación atípica, con un solo encuentro amistoso ante Haití (4-0). La falta de encuentros de preparación pesó en el debut albiceleste, como así reconoció Sergio Agüero tras lograr un decepcionante empate 1-1 ante Islandia.

La tragedia llegó unos días después. Con la imperiosa necesidad de sumar un buen resultado y dejar mejores sensaciones, Argentina fue humillada por Croacia (0-3), dejando a los sudamericanos a un paso de decir adiós a Rusia-2018 a las primeras de cambio.



